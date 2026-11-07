Aseguran vehículos con blindaje artesanal en Jalisco

Elementos de la Fiscalía General de la República catearon una bodega en el municipio de Acatic tras una denuncia del personal militar.

En un operativo llevado a cabo en el municipio de Acatic, Jalisco, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de cateo en un predio utilizado como bodega, donde se logró el aseguramiento de tres vehículos dotados con blindaje artesanal, además de una camioneta y un semirremolque.

Origen del operativo e intervención militar

La intervención ministerial tuvo su origen en un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Durante patrullajes preventivos y labores de vigilancia en las cercanías del rancho Las Mariposas, los efectivos militares detectaron desde la vía pública la presencia de las unidades sospechosas resguardadas en el interior de la propiedad.

Diligencia judicial e incautación de unidades

Ante el hallazgo, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, integró la carpeta de investigación correspondiente y tramitó ante la autoridad judicial la autorización para legalizar la inspección del sitio. Una vez emitida la orden por el juez de control, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encabezaron el despliegue para asegurar el perímetro e incautar los bienes.

Estatus legal de la investigación

Tanto el inmueble como el equipo automotriz decomisado quedaron a disposición de la representación social federal. El MPF mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer la procedencia de las unidades e identificar a los responsables de posibles infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los delitos que deriven de la investigación.