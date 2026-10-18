Aseguran tres vehículos robados en Culiacán y Navolato

Elementos de la Policía Estatal y el Grupo Interinstitucional recuperaron tres camionetas durante patrullajes en la entidad.

En el marco de los despliegues operativos enfocados en combatir el robo de unidades motrices, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva y con el respaldo del Grupo Interinstitucional, lograron asegurar tres vehículos con reporte de robo en distintos puntos de los municipios de Culiacán y Navolato.

El primer aseguramiento se registró durante recorridos de vigilancia implementados en la colonia Miguel Hidalgo, en la capital del estado, donde los efectivos detectaron una camioneta Hyundai Tucson. Al cotejar sus generales en las bases de datos oficiales, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

Hallazgos en Campo Bello y Navolato

Las acciones operativas continuaron en la ciudad de Culiacán, específicamente en la colonia Campo Bello, donde las autoridades localizaron una camioneta pick-up de la marca Nissan en aparente estado de abandono. Tras consultar la información en la Plataforma México, se corroboró que la unidad también contaba con reporte de robo.

Simultáneamente, al mantener labores de seguridad en las inmediaciones del poblado Campo Romero, en el municipio de Navolato, los elementos preventivos ubicaron sobre una zona de terracería una camioneta Mitsubishi L200 que presentaba diversas afectaciones. Al verificar sus datos en el sistema, se confirmó que contaba con reporte de robo.

Los tres vehículos recuperados quedaron formalmente asegurados y fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones y diligencias legales correspondientes.