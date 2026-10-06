Aseguran tras cateos 64 máquinas tragamonedas en Morelia

La información difundida por la autoridad no identifica las colonias ni los establecimientos cateados, tampoco precisa si hubo personas detenidas

Una investigación por extorsión derivó en cateos a 14 inmuebles de Morelia, Michoacán, donde la Fiscalía General del Estado aseguró 64 máquinas tragamonedas y una bolsa con una sustancia con características de metanfetamina.

Las intervenciones fueron encabezadas por personal de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil. Los agentes estatales brindaron seguridad y respaldo operativo durante las diligencias.

Los cateos forman parte de una investigación por extorsión

La Fiscalía informó del resultado el 2 de octubre, mientras que el Gobierno de Michoacán difundió el 4 de octubre un reporte sobre la participación de la Guardia Civil en los 14 inmuebles intervenidos en la capital.

Las máquinas y la sustancia granulada blanca quedaron a disposición del Ministerio Público. Los análisis periciales deberán determinar la composición del material asegurado y las investigaciones establecer su posible relación con los hechos denunciados.

La información difundida no identifica las colonias ni los establecimientos cateados, tampoco precisa si hubo personas detenidas o cómo operaba el presunto esquema de extorsión.

El balance conjunto con Los Reyes llegó a 154 máquinas

Las acciones en Morelia estuvieron incluidas en un despliegue que también abarcó Los Reyes. En conjunto, la Fiscalía reportó 22 órdenes de cateo ejecutadas y 154 máquinas tragamonedas aseguradas.

En Los Reyes fueron intervenidos ocho inmuebles, donde se localizaron las otras 90 máquinas. En esos lugares también aseguraron dos bolsas con hierba seca verde, cinco con una sustancia granulada blanca y dos bolsas tipo ziploc con residuos, cuya naturaleza será determinada mediante peritajes.

Durante esas intervenciones fue localizado un mapache, que recibió valoración médica y quedó bajo resguardo del Zoológico de Morelia.

El Ministerio Público mantiene las indagatorias para establecer la relación de los equipos y demás indicios con la investigación por extorsión y determinar las responsabilidades correspondientes.