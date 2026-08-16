Aseguran tigre y cocodrilo en un autolavado de Chihuahua

Autoridades federales y estatales aseguraron a los dos ejemplares en un autolavado; la Profepa coadyuvará en las investigaciones.

Tras realizar un cateo en un autolavado de la ciudad de Juárez en Chihuahua, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Defensa y la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de dos ejemplares salvajes, un tigre de bengala y un cocodrilo de pantano.



Dichos animales se encontraban al interior del inmueble en pésimas condiciones; el tigre se encontraba en una jaula pequeña que no va acorde con el tamaño, aunque no se especificó la edad de este; el compartimiento en el que se encontraba no era el adecuado para un desarrollo ideal.





Mientras que al cocodrilo lo tenían en una tina con agua, la cual no cumple con las medidas de sanidad para su desarrollo.

Ambos ejemplares fueron trasladados a unas instalaciones que manejan vidas silvestres para poder revisarlos y darles las atenciones adecuadas; de momento, las autoridades no han revelado las condiciones en las que se encontraban ni su estado de salud.



Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) coadyuvará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.



Durante el cateo no se señalaron detenidos o si existió un diálogo con las personas que mantenían a estos animales en cautiverio.