Aseguran tigre de bengala y Hummer durante cateo en Juárez

Un tigre de bengala, un lagarto, cuatro perros y una Hummer H3 fueron asegurados durante cateos relacionados con una investigación en Ciudad Juárez

Un tigre de bengala, un lagarto, cuatro perros y un vehículo Hummer H3 fueron asegurados durante un operativo realizado por autoridades estatales y federales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las diligencias se llevaron a cabo la tarde del jueves 6 de agosto como parte de una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio doloso.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación.

Localizan al tigre en un negocio

El primer cateo se realizó en un establecimiento dedicado al lavado de automóviles, ubicado en la colonia 16 de Septiembre.

De acuerdo con la investigación, en el inmueble también se realizan presuntas actividades relacionadas con el tráfico de migrantes.

Durante la inspección, las autoridades localizaron un tigre de bengala que se encontraba dentro de una jaula, además de un lagarto y cuatro perros.

En el mismo sitio fue asegurada una camioneta Hummer H3, la cual presuntamente estaría relacionada con los hechos que son investigados.

Posteriormente, las corporaciones realizaron una segunda diligencia en un domicilio de la colonia Álvaro Obregón, inmueble señalado como el lugar donde presuntamente ocurrió un homicidio.

Durante el cateo fueron encontrados diversos indicios que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos, entre ellos rastros hemáticos.

Todo el material localizado quedó bajo resguardo para continuar con las investigaciones ministeriales.

Profepa se hace cargo de los animales

Tras el aseguramiento de los ejemplares de fauna silvestre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió al lugar para hacerse cargo de su resguardo y atención.

Mientras tanto, los dos inmuebles quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

El establecimiento donde fueron localizados los animales ya había sido intervenido por autoridades en enero de 2021.

En aquella ocasión, agentes ministeriales de la Fiscalía de Chihuahua, Distrito Zona Norte, realizaron un cateo en el mismo negocio.

Durante ese operativo fueron rescatadas personas migrantes que se encontraban privadas de la libertad. Además, seis personas fueron detenidas y se aseguraron dos armas de fuego.