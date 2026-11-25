Guardia Nacional y Ejército localizaron el material en brechas de Cotija, Michoacán; también decomisaron 3.5 kilos de una sustancia explosiva.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron siete artefactos explosivos improvisados, una granada de fragmentación y 3.5 kilogramos de una sustancia química con características de emulgel explosivo, durante recorridos de vigilancia en el municipio de Cotija, Michoacán.

El hallazgo se produjo durante patrullajes y reconocimientos terrestres realizados en brechas de esa demarcación, de acuerdo con información de las comandancias de la XII Región Militar y la 21 Zona Militar.

Destruyen el material explosivo en el lugar

Debido al peligro que representaba manipular y trasladar los artefactos, el personal de seguridad procedió a inhabilitarlos y destruirlos en el mismo sitio donde fueron encontrados.

Una vez realizada la intervención, se notificó a las autoridades federales correspondientes para dar seguimiento al caso.

El municipio de Cotija se ubica en el occidente de Michoacán, en los límites con Jalisco. En esta región se ha reportado desde hace varios años la presencia de grupos delictivos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad federales y estatales.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni precisaron quiénes podrían estar relacionados con los explosivos localizados durante el recorrido.