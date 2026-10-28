Aseguran seis toneladas de cigarros apócrifos en CDMX

Un total de 547 cajas de cigarros apócrifos, con un peso aproximado de seis toneladas, fueron aseguradas durante cuatro cateos realizados en la Ciudad de México

Un total de 547 cajas de cigarros apócrifos, con un peso aproximado de seis toneladas, fueron aseguradas durante cuatro cateos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado entre autoridades federales y capitalinas.

En las diligencias participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

En la Ciudad de México, elementos de la @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, en coordinación con @SSC_CDMX, ejecutaron cuatro órdenes de cateo en la @AlcCuauhtemocMx, donde aseguraron 547 cajas de cigarros apócrifos, con un peso aproximado de seis toneladas. El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para desarticular las redes de comercialización ilegal, combatir el contrabando y otras conductas ilícitas que afectan la economía formal y la seguridad del país. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 27, 2026 Como resultado de las órdenes de cateo ejecutadas en la demarcación, las autoridades localizaron y aseguraron las cajas de cigarros apócrifos, cuyo peso conjunto se estima en aproximadamente seis toneladas. La información del operativo fue difundida por las instituciones participantes, que mantienen acciones conjuntas para atender actividades relacionadas con la comercialización ilegal de mercancías. El Gabinete de Seguridad señaló que las operaciones coordinadas tienen como objetivo desarticular las redes dedicadas a la venta ilegal de productos, así como combatir el contrabando y otras conductas ilícitas.