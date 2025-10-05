Aseguran químicos y precursores para drogas en Durango

Gracias a un operativo, se logró el aseguramiento de materiales y precursores químicos presuntamente destinados a la producción de drogas

En un operativo conjunto de diversas corporaciones de seguridad, se logró el aseguramiento de materiales y precursores químicos presuntamente destinados a la producción de drogas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un mensaje en redes sociales, García Harfuch detalló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la SSPC, realizaron tres cateos en Durango en inmuebles vinculados a la fabricación de drogas.

Durante los operativos, se aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos, más de 2 mil costales con una sustancia granulada y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo.