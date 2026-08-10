Aseguran predio de la Unión Tepito en la colonia Juárez

Autoridades aseguraron un inmueble ligado a la Unión Tepito en CDMX, donde presuntamente extorsionaban y retenían a extranjeros

Autoridades federales aseguraron un inmueble ubicado en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, que presuntamente era utilizado por integrantes de la Unión Tepito para extorsionar a personas extranjeras y mantenerlas retenidas durante varias horas.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), como parte de una investigación relacionada con las actividades que se desarrollaban en el establecimiento.

Así operaban contra extranjeros

De acuerdo con información de autoridades federales, en el inmueble eran captadas personas extranjeras, quienes presuntamente eran convencidas de ingresar al lugar y posteriormente sedadas.

Una vez dentro, los responsables les exigían pagos elevados por el consumo de bebidas, además de realizar transferencias bancarias bajo coacción.

Las investigaciones señalan que en algunos casos las víctimas habrían sido privadas ilegalmente de la libertad durante varias horas, hasta que los presuntos responsables conseguían obtener el dinero que exigían.

Como parte del operativo, personal de la Femdo ingresó al inmueble con apoyo de elementos navales, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio.

Durante el cateo fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades para determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados.

Encuentran drogas y un sedante

Durante la intervención, las autoridades localizaron distintas sustancias que quedaron aseguradas como parte de la investigación.

Entre los objetos encontrados se contabilizaron siete bolsitas con mariguana, una bolsa con características similares al cristal y cuatro bolsitas con cocaína.

También fueron asegurados tres envoltorios con sustancias blanquecinas y un gotero que contenía un sedante, el cual es investigado por su posible utilización para drogar a las víctimas.

Los agentes también aseguraron equipo y documentos que presuntamente habrían sido utilizados para realizar las operaciones ilícitas.

Entre los objetos decomisados se encuentran dos computadoras portátiles, un CPU, 37 teléfonos celulares y tres terminales bancarias.

Además, fueron localizadas identificaciones y tarjetas bancarias que quedaron bajo resguardo de las autoridades para determinar su posible relación con las transacciones investigadas.

Los dos detenidos, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para esclarecer el funcionamiento del sitio y determinar las responsabilidades correspondientes.