Aseguran miles de productos falsificados en puerto de Michoacán

Personal de Aduanas, Semar y la FGR participaron en el operativo que detectó mercancía declarada falsamente como bolígrafos.

Autoridades federales mexicanas llevaron a cabo el aseguramiento de 33 mil 097 artículos presuntamente falsificados en el puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en el estado de Michoacán.

El operativo, que forma parte de la estrategia gubernamental para combatir el comercio ilícito y reforzar los controles aduaneros en la región del Pacífico, fue encabezado por personal de Aduanas en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la primera intervención se originó tras la revisión de un contenedor que había llegado procedente de Hong Kong y cuya carga había sido declarada falsamente como bolígrafos.

Al inspeccionar el interior, los agentes federales descubrieron un total de 22 mil 865 productos apócrifos, entre los que destacaban 4 mil 700 relojes de aparente gama alta, 9 mil 870 accesorios electrónicos, 4 mil 500 audífonos, 3 mil 650 pares de tenis y 145 disfraces.

Segundo contenedor y antecedentes de la 'Operación Limpieza'

En una segunda acción llevada a cabo en el mismo recinto portuario, las autoridades localizaron un cargamento adicional con 10 mil 232 artículos irregulares, los cuales incluían 10 mil 100 audífonos y 132 pares de tenis que también carecían de la documentación legal para acreditar su autenticidad e ingreso formal al país.

Toda la mercancía incautada fue puesta a disposición de la FGR para dar inicio a las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica, sin que hasta el momento se reportaran personas detenidas ni se detallara el valor comercial estimado de los artículos.

El puerto de Lázaro Cárdenas se mantiene como un punto estratégico para el comercio exterior en el Pacífico mexicano, motivo por el cual las terminales han intensificado los filtros de supervisión bajo la denominada 'Operación Limpieza'.

Estas acciones buscan frenar el contrabando y el uso de rutas marítimas ilícitas, recordando antecedentes recientes de decomisos similares, como el aseguramiento de millones de cigarrillos ilegales ingresados mediante declaraciones falsas.