Aseguran miles de pastillas de opioides en la Terminal 1 del AICM

Personal de AduanasMx, SEMAR y SSPC detectó el cargamento de hidrocodona y acetaminofén en el equipaje de un vuelo que venía de Bogotá.

Durante la revisión de equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales aseguraron 8,659 tabletas que contienen una combinación de hidrocodona y acetaminofén, las cuales se encontraban ocultas en frascos de suplementos alimenticios.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (AduanasMx), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al detectar que el cargamento carecía de las autorizaciones sanitarias requeridas. Las autoridades precisaron que esta acción forma parte de los esquemas interinstitucionales para prevenir el ingreso y la distribución irregular de sustancias controladas en el país.

En el ámbito médico, la combinación de hidrocodona y acetaminofén es un fármaco recetado principalmente para el tratamiento del dolor agudo o crónico de intensidad moderada a severa.

La hidrocodona es un analgésico opioide (narcótico) que actúa directamente en el sistema nervioso central, alterando la respuesta y percepción del dolor, mientras que el acetaminofén actúa como un analgésico no opioide y antipirético. Debido al alto riesgo de adicción, dependencia física, abuso y posibles daños hepáticos en dosis no reguladas, la distribución e importación de este medicamento está estrictamente fiscalizada por las autoridades sanitarias a nivel internacional.