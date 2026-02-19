Aseguran media tonelada de cocaína en Oaxaca: García Harfuch

Autoridades detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca con 534 paquetes de cocaína, equivalentes a más de media tonelada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, tras la detección de una aeronave clandestina que transportaba droga.

De acuerdo con el funcionario, el resultado fue producto de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

En el lugar se aseguraron 534 paquetes…

Las autoridades detectaron la aeronave irregular en territorio oaxaqueño y, tras su aseguramiento, localizaron 534 paquetes de cocaína con un peso superior a media tonelada.

García Harfuch destacó que esta cantidad representa millones de dosis que pretendían ser distribuidas en las calles, lo que, afirmó, representa un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico.

El funcionario reiteró que la coordinación entre las fuerzas federales y la vigilancia aérea continuará de manera permanente para detectar vuelos ilícitos y frenar el trasiego de drogas en el país.