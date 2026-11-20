Autoridades decomisaron mil 106 kilos de metanfetamina, casi 28 kilos de presunto fentanilo y un vehículo blindado en la colonia El Refugio

Un cargamento superior a una tonelada de presunta metanfetamina y casi 28 kilogramos de una sustancia con características del fentanilo fue asegurado durante un cateo realizado por autoridades federales y estatales en Tijuana, Baja California.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia El Refugio, donde también fue localizada una camioneta con blindaje. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa una afectación económica estimada en 156 millones 844 mil pesos para las estructuras delictivas.

Más de mil 106 kilos de metanfetamina y fentanilo

Durante la diligencia, los elementos de seguridad encontraron mil 106 kilogramos de presunta metanfetamina, cantidad que, según los cálculos oficiales, equivale a aproximadamente 27 millones 670 mil dosis.

Además, fueron aseguradas 25 bolsas y un paquete con alrededor de 28 mil 310 gramos de una sustancia con características del fentanilo. Las autoridades estimaron que este volumen permitiría elaborar más de 17 millones 693 mil dosis.

En conjunto, el decomiso de ambas sustancias supera los 45 millones de dosis, de acuerdo con las estimaciones difundidas por el Gabinete de Seguridad.

Localizan vehículo con blindaje durante el operativo

En el domicilio cateado también fue encontrada una camioneta con blindaje, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones de seguridad y procuración de justicia de Baja California.

Las instituciones señalaron que el resultado fue posible mediante el trabajo conjunto y el intercambio de información entre autoridades federales y estatales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las sustancias y el vehículo asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad indicó que este tipo de acciones busca afectar las capacidades financieras y operativas de las organizaciones delictivas, además de impedir que las sustancias aseguradas lleguen a la población.