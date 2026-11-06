Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas del Pacífico

Los aseguramientos durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, permitieron localizar 32 bultos con un peso aproximado de 1,149 kilogramos

La Secretaría de Marina informó este jueves del decomiso de más de 1.1 toneladas de presunta cocaína en dos operaciones frente a las costas de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, en el océano Pacífico, en las que también fue detenida una persona.

Los aseguramientos, realizados durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, permitieron localizar 32 bultos con un peso aproximado de 1,149 kilogramos, incluido el embalaje, de una sustancia con características similares a la cocaína.

En la primera operación, los agentes navales decomisaron 16 bultos con unos 629 kilogramos de presunta droga, mientras que en la segunda localizaron otros 16 paquetes con aproximadamente 520 kilogramos.

La Marina precisó que el peso definitivo de la sustancia está pendiente de confirmación por las autoridades ministeriales.

La persona detenida, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con los paquetes incautados, para la integración de las investigaciones correspondientes.

Según las estimaciones oficiales, ambos decomisos representan una afectación económica de 272.9 millones de pesos para las organizaciones criminales.

La dependencia señaló que, desde el inicio del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, las autoridades mexicanas han asegurado más de 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, cifra a la que se incorporará el nuevo decomiso una vez confirmado su peso.