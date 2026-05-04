Aseguran más de dos toneladas de cocaína frente costas de Oaxaca

El Gabinete de Seguridad estimó que esta acción representa una afectación económica de aproximadamente 4.3 millones de pesos para las organizaciones delictivas

Más de 2,145 toneladas de presunta cocaína fueron interceptadas por autoridades mexicanas en un operativo marítimo frente a las costas de Oaxaca, como parte de las acciones para frenar el tráfico de drogas en rutas del Pacífico.

El decomiso ocurrió a aproximadamente 190 kilómetros de la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, donde elementos de la Secretaría de Marina detectaron cargamentos flotando en altamar, lo que activó un despliegue inmediato para su aseguramiento.

¿Cómo fue el aseguramiento de droga en Oaxaca?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el operativo se localizaron 78 bultos embalados en bolsas negras que contenían en su interior 2,155 paquetes con polvo blanco con características similares a la cocaína.

El cargamento alcanzó un peso ministerial de 2,145 toneladas, lo que lo convierte en uno de los aseguramientos recientes más relevantes en aguas del Pacífico mexicano.

Tras su localización, la droga fue retirada del mar y puesta a disposición de la autoridad competente, que inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su origen y destino.

Operativo se realizó sin detenidos

A pesar de la magnitud del decomiso, las autoridades confirmaron que no hubo personas detenidas, ya que el cargamento fue encontrado a la deriva, sin embarcaciones cercanas vinculadas al transporte de la droga.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes mantienen vigilancia en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

¿Cuál es el impacto del decomiso?

El Gabinete de Seguridad estimó que esta acción representa una afectación económica de aproximadamente 4.3 millones de pesos para las organizaciones delictivas, además de evitar que millones de dosis lleguen a las calles.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forma parte de la estrategia federal para debilitar las redes de tráfico de drogas que operan en el país.

Incautaciones aumentan en actual administración

Según cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, la Marina ha logrado el aseguramiento de 65 toneladas de cocaína en alta mar.