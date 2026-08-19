Aseguran más de 900 artefactos de pirotecnia en Michoacán

Tras la detención de un hombre en la carretera La Mojonera - Naranjo de Tapia, la FGR inició investigaciones por la falta de permisos vigentes.

Luego de detectar un vehículo que transportaba productos de pirotecnia con un permiso que no estaba vigente, elementos de la Defensa detuvieron a una persona en Michoacán e hicieron un importante aseguramiento.

La revisión ocurrió en el tramo carretero La Mojonera-Naranjo de Tapia, donde los militares detectaron el vehículo y solicitaron la documentación correspondiente. Al verificarla, encontraron que el permiso para transportar la pirotecnia no estaba vigente, por lo que la persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

En total fueron asegurados 936 artefactos pirotécnicos, seis cajas con productos de este tipo, siete bombas tipo mortero y el vehículo en el que eran transportados. Todo quedó bajo resguardo de las autoridades federales para continuar con las investigaciones.

La FGR inició una carpeta por la probable comisión de delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con la autoridad, se realizarán los dictámenes y diligencias necesarias para determinar cómo se transportaba el material, las condiciones del permiso y deslindar responsabilidades.

El caso ocurrió en Michoacán y forma parte de las investigaciones federales relacionadas con el traslado y manejo de productos pirotécnicos sin la documentación vigente requerida por las autoridades.