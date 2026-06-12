Aseguran más de 46 mil litros de combustible en Guanajuato

Este tipo de instalaciones clandestinas representan un riesgo para las comunidades cercanas debido a la posibilidad de fugas, incendios o explosiones

Autoridades estatales y federales aseguraron más de 46 mil litros de combustible presuntamente robado durante operativos realizados en el municipio de Cortazar, Guanajuato, una zona que se mantiene bajo vigilancia por la incidencia de delitos relacionados con el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

Las acciones también dejaron como resultado la detención de tres personas, además del aseguramiento de equipo presuntamente utilizado para almacenar y transferir combustible de procedencia ilícita.

Detectan hidrocarburo durante recorridos de vigilancia

El operativo inició en un camino de terracería cercano a la comunidad de La Huerta, donde elementos de seguridad detectaron un fuerte olor a combustible durante recorridos preventivos.

Al inspeccionar la zona, las autoridades localizaron un contenedor con aproximadamente 18 mil litros de hidrocarburo, lo que derivó en una revisión más amplia para ubicar posibles puntos relacionados con el almacenamiento ilegal.

En una segunda intervención, realizada en la colonia Fermín Montenegro, los agentes localizaron infraestructura presuntamente utilizada para el resguardo y manejo clandestino de combustible.

Entre lo asegurado se encontró un contenedor tipo salchicha enterrado con alrededor de 28 mil litros, además de motobombas centrífugas, mangueras especializadas, recipientes y una camioneta tipo pickup.

La cantidad total de hidrocarburo asegurado superó los 46 mil litros, mientras que el equipo localizado apunta a una operación con capacidad logística para almacenar y mover grandes volúmenes de combustible.

Tres detenidos quedan bajo investigación federal

Durante los operativos fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal para determinar su posible participación en delitos relacionados con hidrocarburos.

El combustible, los contenedores, el equipo de trasiego y el vehículo asegurado también fueron puestos bajo resguardo para continuar con las investigaciones correspondientes.

El aseguramiento se suma a otros operativos recientes realizados en Cortazar, donde las autoridades han localizado tomas clandestinas, cisternas subterráneas y miles de litros de hidrocarburo presuntamente robado.

La presencia de infraestructura para extracción, almacenamiento y transferencia de combustible ha convertido a esta zona en un punto de atención dentro de la estrategia contra el huachicol en Guanajuato.

Además del impacto económico, este tipo de instalaciones clandestinas representan un riesgo para las comunidades cercanas debido a la posibilidad de fugas, incendios o explosiones.

Refuerzan combate al robo de combustible en Guanajuato

Las acciones forman parte de los operativos permanentes contra el robo de hidrocarburos en la entidad, en los que participan corporaciones estatales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Guanajuato continúa siendo uno de los estados con mayor atención en materia de combate al huachicol debido a la infraestructura energética que cruza por distintas regiones del estado.

Con este nuevo aseguramiento, las autoridades buscan debilitar redes dedicadas al almacenamiento y distribución ilegal de combustible, así como reducir los riesgos que estas operaciones representan para la población.