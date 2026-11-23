Guardia Nacional y Ejército aseguraron 38,805 kilos de presunta metanfetamina, cartuchos, chalecos y un vehículo en Tierra Blanca, Veracruz.

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguró 38,805 kilogramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina, además de armamento, equipo táctico y un vehículo, tras realizar reconocimientos terrestres el 21 de noviembre de 2026 en la localidad Paso Coyote, municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

De acuerdo con el reporte oficial, el decomiso se habría vinculado presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación y representa una afectación económica estimada en 10.7 millones de pesos, con lo que las fuerzas federales buscan mermar la logística y operatividad del grupo delictivo e impedir la distribución de la droga en las calles.

Decomiso y puesta a disposición ministerial

Durante el despliegue en Paso Coyote, los efectivos aseguraron 38,805 kilogramos de la presunta metanfetamina, un cargador, 44 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Tierra Blanca, Veracruz, instancia encargada de dar seguimiento a las diligencias e investigaciones correspondientes.