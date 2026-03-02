Aseguran más de 240 kilogramos de droga en Cabo San Lucas, BCS

Elementos de la Semar en coordinación con autoridades de Baja California Sur, aseguraron aproximadamente 240 kilogramos de presunta droga en Cabo San Lucas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades de Baja California Sur, aseguraron aproximadamente 240 kilogramos de presunta droga en Cabo San Lucas, uno de los destinos turísticos y comerciales más importantes de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó cuando personal naval detectó dos vehículos aparentemente abandonados, por lo que procedieron a efectuar una inspección preventiva.

Hallan armas, droga y equipo táctico

Durante la revisión, las autoridades aseguraron:

Dos vehículos

Tres armas largas

Dos cargadores

42 cartuchos

Tres chalecos tácticos

23 poncha llantas

Aproximadamente 240 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana

61 gramos de cristal

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, instancia que inició las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que este despliegue forma parte de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano para combatir el narcotráfico en las costas del Pacífico.

La Secretaría de Marina subrayó que mantiene su compromiso de trabajar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para frenar las actividades de grupos delictivos.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reitera su compromiso con la Estrategia de Seguridad Nacional y la lucha contra las actividades ilícitas…”, indicó la dependencia.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas relacionadas con este aseguramiento en Cabo San Lucas; sin embargo, la zona permanece bajo vigilancia reforzada por parte de fuerzas federales.