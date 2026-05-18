Aseguran laboratorio clandestino con fentanilo en Culiacán

Todo el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Autoridades federales y estatales aseguraron un presunto laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, durante un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad.

El cateo permitió localizar más de 300 kilogramos de precursores químicos y aproximadamente 10 kilos de pastillas presuntamente de fentanilo, además de sustancias con características similares a la metanfetamina.

Hallan sustancias químicas y armamento

De acuerdo con el reporte oficial difundido el 17 de mayo, peritos de la Fiscalía General de la República, realizaron la inspección del inmueble, el cual ya se encontraba asegurado por elementos militares y policías estatales.

En el lugar fueron encontrados 324 litros y más de 310 kilogramos de diversas sustancias químicas utilizadas presuntamente para la elaboración de narcóticos sintéticos.

Además de las drogas y precursores, las autoridades localizaron dos cargadores calibre 7.62x39 milímetros abastecidos con 30 cartuchos cada uno, otros 200 cartuchos adicionales y un chaleco portacargadores.

No reportan personas detenidas

Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas durante el operativo. Todo el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“Se presume que el inmueble era utilizado como laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas”, señala parte del informe oficial.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.