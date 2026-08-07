Aseguran inmueble por caso de despojo ligado a González Camarena

La Fiscalía aseguró una propiedad en la colonia Del Valle por una investigación de presunto despojo denunciada por una familiar de Jorge González Camarena

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró un inmueble ubicado en la calle Martín Mendalde, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, como parte de una investigación relacionada con el presunto delito de despojo, denunciado por una familiar del muralista Jorge González Camarena.

Fiscalía ejecuta aseguramiento del inmueble

De acuerdo con la autoridad capitalina, el aseguramiento fue resultado de diversas diligencias realizadas por el Ministerio Público, así como del análisis de la información obtenida en el Registro Público de la Propiedad y de la documentación presentada por la parte denunciante.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez de control la orden correspondiente para llevar a cabo el aseguramiento de la propiedad, la cual fue autorizada y posteriormente ejecutada.

Propiedad permanecerá bajo resguardo

La Fiscalía informó que el inmueble permanecerá bajo su resguardo con el objetivo de preservar el lugar mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades indicaron que las indagatorias seguirán su curso para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan conforme al desarrollo de la investigación.