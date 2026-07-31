Aseguran inmueble con 9 mil litros de huachicol en Ecatepec

Autoridades federales aseguraron un inmueble usado para extracción ilegal de hidrocarburo en Ecatepec y decomisaron combustible y vehículos

Autoridades federales aseguraron un inmueble señalado como punto de almacenamiento y extracción ilegal de hidrocarburo en la colonia Viento Nuevo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de las acciones contra las actividades relacionadas con el huachicol.

Decomisan combustible y vehículos

Durante la intervención, las autoridades localizaron una toma clandestina hermética dentro del inmueble y aseguraron dos camionetas con compartimentos ocultos en el piso y la parte frontal, presuntamente utilizados para almacenar y extraer hidrocarburo de manera ilícita.

Además, fueron incautados alrededor de 9 mil litros de combustible, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Continúan investigaciones

La Región Naval Central informó que los vehículos y el hidrocarburo asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Las autoridades señalaron que el inmueble era utilizado presuntamente como bodega y centro de operación para la extracción ilegal de combustible proveniente de ductos de Pemex.