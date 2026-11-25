El Ejército decomisó 10 pastillas y 1.82 kilogramos de una sustancia con características del fentanilo en San Fermín Residencial

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 10 pastillas y un kilogramo con 820 gramos de una sustancia con características del fentanilo durante un operativo de reconocimiento realizado en Culiacán, Sinaloa.

El decomiso ocurrió el 23 de noviembre de 2026 en el fraccionamiento San Fermín Residencial, donde el personal militar localizó las sustancias que, de acuerdo con la información oficial, estarían relacionadas con el Cártel del Pacífico, en su facción de "Los Mayos".

El 23 de noviembre de 2026, personal del Ejército Mexicano al realizar reconocimientos en el fraccionamiento San Fermín Residencial, municipio de Culiacán, Sin., aseguró 10 pastillas y 1.820 kg. de una sustancia, ambas con las características del fentanilo, perteneciente a la organización delictiva “Cártel del Pacífico”, facción “Los Mayos”. Este aseguramiento representa una afectación económica estimada de 13.9 mdp, con lo que se logra debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones delictivas y se evita que las drogas lleguen a las calles; asimismo, en la presente administración se ha logrado el aseguramiento de 5’630,334 pastillas y 923 kg. de fentanilo. Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 24, 2026 Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 13.9 millones de pesos para la organización delictiva. Según el reporte, este tipo de acciones busca limitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos criminales, además de impedir que las sustancias lleguen a las calles. El Ejército también informó que, durante la actual administración, se han asegurado 5 millones 630 mil 334 pastillas y 923 kilogramos de fentanilo. Los indicios decomisados en San Fermín Residencial fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.