Aseguran drogas y golosinas con marihuana en Mazatlán

Elementos federales y estatales decomisaron frituras, chocolates, cigarrillos y vapeadores con cannabis en un inmueble del estado.

En una acción conjunta enmarcada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo el aseguramiento de un inmueble y un cargamento de enervantes en la colonia Real del Valle, municipio de Mazatlán, Sinaloa.

El operativo, realizado en cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación, derivó en el decomiso de los siguientes bienes y materiales:

1 inmueble utilizado para el resguardo de la mercancía.

1,250 bolsas de frituras adulteradas con marihuana.

330 bolsas de golosinas con marihuana.

460 barras de chocolate con marihuana.

35,726 cigarrillos en diversas presentaciones.

300 cargadores electrónicos (vapeadores).

4 cargadores para armamento.

80 cartuchos de diversos calibres.

Impacto y seguimiento de las investigaciones

Con este decomiso, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional destacan que, en lo que va de la presente administración en materia de seguridad, se ha logrado el aseguramiento acumulado de 122,037 cargadores, 4,957,650 cartuchos y 133,655 kilogramos de marihuana, acciones orientadas a debilitar la capacidad operativa y financiera de las estructuras delictivas en la región.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la subsede de la Fiscalía General de la República en Mazatlán para la integración de la carpeta de investigación y la realización de los dictámenes periciales correspondientes. Las autoridades informaron que las diligencias se desarrollaron con apego al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos para salvaguardar la paz pública en la entidad.