Aseguran droga y combustible en cuatro cateos en Chiapas

Las autoridades también reportaron la detención de cuatro presuntos implicados, quienes quedaron a disposición de las instancias correspondientes.

Autoridades federales y estatales realizaron una serie de operativos coordinados en Chiapas que derivaron en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de droga, armamento, combustible y equipo de comunicación presuntamente utilizado por grupos delictivos.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones estatales, como parte de trabajos conjuntos para combatir operaciones ilícitas en la entidad.

Cateos simultáneos dejaron droga y armamento asegurado

De acuerdo con el informe oficial, las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en zonas estratégicas de Chiapas, donde además fue asegurada una bodega presuntamente utilizada para actividades relacionadas con el crimen organizado.

Durante las inspecciones, los elementos localizaron 50 paquetes con características similares a la cocaína, además de armamento, cargadores, equipos de comunicación y combustible almacenado en bidones.

Las autoridades también reportaron la detención de cuatro presuntos implicados, quienes quedaron a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica.

Buscan frenar capacidades operativas de grupos criminales

El Gabinete de Seguridad informó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia enfocada en debilitar las capacidades logísticas y operativas de organizaciones criminales que utilizan rutas marítimas y zonas costeras para el traslado de sustancias ilícitas.

A través de un mensaje oficial, las dependencias señalaron que continuarán realizando acciones coordinadas para reforzar la seguridad y proteger a la población en distintas regiones del país.

“En el Gabinete de Seguridad continuamos debilitando las capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos para proteger a la población”, indicaron las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado a qué grupo criminal pertenecerían los inmuebles cateados ni el origen de la droga asegurada durante las operaciones.