Aseguran dos tigres de Bengala en operativo en Mazatlán

Personal de la Profepa e integrantes de la Semar aseguraron un macho y una hembra tras una inspección realizada en El Bajío.

En atención a una denuncia interpuesta por la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria dos ejemplares de tigre de Bengala en la localidad de El Bajío, perteneciente al municipio de Mazatlán.

Inspectores de la delegación estatal de la Profepa, acompañados por elementos navales, se trasladaron al sitio para llevar a cabo una diligencia de inspección en materia de vida silvestre. Durante la revisión, el personal confirmó la presencia de un ejemplar macho adulto y una hembra juvenil, ambos en aparente buen estado de salud.

No obstante, las autoridades constataron que el inmueble no contaba con el registro oficial otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni con el Plan de Manejo obligatorio para el resguardo de este tipo de especies exóticas.

Incumplimiento normativo

El predio no está constituido como Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) ni como Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS). El sitio carecía de los protocolos aprobados por la autoridad ambiental para garantizar el manejo seguro y digno de los felinos, por lo que se determinó el aseguramiento precautorio de ambos ejemplares, los cuales permanecerán en custodia temporal dentro del mismo inmueble mientras avanza el procedimiento administrativo y se define su traslado a un recinto adecuado.

La Profepa recordó que la posesión y exhibición de fauna silvestre está estrictamente regulada por la Ley General de Vida Silvestre, y reiteró que dará seguimiento al expediente para garantizar el bienestar de los felinos.