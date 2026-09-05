Aseguran dos tigres de Bengala abandonados en Coalcomán

Los felinos hallados por fuerzas armadas en instalaciones insalubres carecían de registros para acreditar su legal procedencia.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró dos ejemplares de tigre de Bengala que se encontraban abandonados en corrales de malla ciclónica con techo de lámina en la localidad de La Parota, pertenecientes al municipio de Coalcomán.

El hallazgo se concretó durante recorridos de prevención y disuasión del delito efectuados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Ante la presencia de los felinos de vida silvestre y la ausencia de personas en el sitio, el personal militar y operativo solicitó la intervención de la autoridad ambiental correspondiente.

En coordinación con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó el aseguramiento precautorio de los animales debido a que nadie acreditó su legal procedencia, posesión o propiedad.

Durante la inspección técnica se determinó que los felinos corresponden a una hembra de aproximadamente dos años y a un macho de ocho meses. Ambos presentaban cuadros de deshidratación, obesidad, falta de marcaje de identificación y conductas estereotipadas caracterizadas por movimientos repetitivos, derivadas del confinamiento en instalaciones deficientes e insalubres.

Los ejemplares fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre ubicada en Morelia, donde permanecen bajo resguardo y depositaría para recibir atención médica especializada. La especie figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por lo que la dependencia mantendrá el seguimiento jurídico para determinar las acciones correspondientes.