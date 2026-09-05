Aseguran divisas por 1.7 MDP en el Aeropuerto de Cancún

La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional aseguraron divisas pertenecientes a 14 monedas distintas con un valor equivalente a más de un millón 700 mil pesos mexicanos dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Derivado de las acciones de inspección y vigilancia en la Aduana de Cancún, personal de @AduanasMx y @GN_MEXICO_ aseguró en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún numerario de 14 divisas que, en conjunto, representa un valor equivalente a más de un millón 700 mil… pic.twitter.com/AEFMyeu9kk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 4, 2026

El aseguramiento de los recursos monetarios se llevó a cabo como resultado de las labores permanentes de inspección y vigilancia desarrolladas por el personal aduanero y las fuerzas federales en los puntos de revisión del recinto aeroportuario.

Entre el efectivo contabilizado durante la intervención destacan más de 21 mil dólares estadounidenses, 155 mil pesos mexicanos, cerca de 6 mil euros y más de 4 mil libras esterlinas, además de otros valores internacionales.

Las instituciones involucradas destacaron que estas acciones operativas forman parte del compromiso continuo para fortalecer el control aduanero, prevenir el ingreso o salida de dinero de procedencia ilícita y garantizar la seguridad en los accesos al territorio nacional.

Durante el procedimiento operativo fue detenida una persona que portaba el efectivo decomisado, de quien las autoridades competentes no proporcionaron mayores detalles sobre su identidad o nacionalidad, quedando a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.