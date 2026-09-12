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Aseguran combustible y tomas clandestinas en tres estados

Por: Fernanda Izaguirre

11 Septiembre 2026, 22:57

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Operativos en Querétaro, Guanajuato y Guerrero permitieron el aseguramiento de predios, mangueras y miles de litros de gasóleo.

Aseguran combustible y tomas clandestinas en tres estados

En el marco de las labores de inteligencia y de campo encaminadas al combate de delitos en materia de hidrocarburos y de alto impacto, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la seguridad física de PEMEX, ejecutó diversos cateos y órdenes de aprehensión en distintas entidades del país.

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En el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, las fuerzas de seguridad catearon un inmueble donde localizaron e inhabilitaron tres tomas clandestinas acopladas con mangueras, procediendo a la aseguración del predio.

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En tanto, durante una diligencia llevada a cabo en Celaya, Guanajuato, las autoridades aseguraron una cisterna con aproximadamente cuatro mil litros de combustible y la propiedad inspeccionada. Asimismo, en Coyuca de Benítez, Guerrero, se decomisaron 450 litros de hidrocarburo distribuidos en nueve bidones, además del inmueble del hallazgo.

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De manera paralela, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la SSPC dieron cumplimiento a órdenes de aprehensión dentro de distintas causas penales contra José "N", Juan "N" y Ángel "N", investigados por su probable participación en delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, delincuencia organizada y violaciones a la Ley de Migración.

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Todos los inmuebles, el combustible y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. De acuerdo con el marco legal, a los imputados se les presume inocentes hasta que se dicte una sentencia en su contra por parte de la autoridad judicial.

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