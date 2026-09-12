Aseguran combustible y tomas clandestinas en tres estados

Operativos en Querétaro, Guanajuato y Guerrero permitieron el aseguramiento de predios, mangueras y miles de litros de gasóleo.

En el marco de las labores de inteligencia y de campo encaminadas al combate de delitos en materia de hidrocarburos y de alto impacto, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la seguridad física de PEMEX, ejecutó diversos cateos y órdenes de aprehensión en distintas entidades del país.

En el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, las fuerzas de seguridad catearon un inmueble donde localizaron e inhabilitaron tres tomas clandestinas acopladas con mangueras, procediendo a la aseguración del predio.

En tanto, durante una diligencia llevada a cabo en Celaya, Guanajuato, las autoridades aseguraron una cisterna con aproximadamente cuatro mil litros de combustible y la propiedad inspeccionada. Asimismo, en Coyuca de Benítez, Guerrero, se decomisaron 450 litros de hidrocarburo distribuidos en nueve bidones, además del inmueble del hallazgo.

De manera paralela, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la SSPC dieron cumplimiento a órdenes de aprehensión dentro de distintas causas penales contra José "N", Juan "N" y Ángel "N", investigados por su probable participación en delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, delincuencia organizada y violaciones a la Ley de Migración.

Todos los inmuebles, el combustible y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. De acuerdo con el marco legal, a los imputados se les presume inocentes hasta que se dicte una sentencia en su contra por parte de la autoridad judicial.