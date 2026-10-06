Aseguran cinco vehículos monstruos y un predio en Sinaloa

Elementos de la Fiscalía General de la República ejecutaron un cateo en el municipio de Guasave tras un operativo con el ejército.

En el marco de las acciones coordinadas contra el crimen organizado, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de cateo en la colonia San Fernando, dentro del municipio de Guasave, Sinaloa, logrando el aseguramiento de un predio utilizado por la delincuencia organizada y cinco vehículos con blindaje artesanal, conocidos comúnmente como “monstruos”.

La intervención se originó luego de que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) detectara el inmueble durante patrullajes de vigilancia en la zona. De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos militares observaron una bodega abierta desde cuyo exterior se alcanzaban a apreciar diversos vehículos, así como cargadores y cartuchos para arma de fuego, por lo que procedieron al resguardo perimetral de la zona e informaron de inmediato al Ministerio Público Federal (MPF).

Posteriormente, el agente del MPF adscrito a la Fiscalía Federal en Sinaloa y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) solicitó y obtuvo del juez de control la técnica de investigación correspondiente. La orden de cateo fue cumplimentada por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), apoyados por peritos especializados de la institución y bajo la custodia del Ejército Mexicano.

Durante la inspección del predio tipo bodega, las autoridades federales confiscaron cinco vehículos acondicionados con blindaje artesanal de alto impacto, conocidos como “monstruos”, además de diversos cargadores y cartuchos útiles para armas de fuego. De igual manera, el inmueble utilizado como centro de resguardo delictivo quedó formalmente asegurado por la representación social.

Todo el material bélico, los automotores y el predio quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, institución que dará continuidad a la carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los ilícitos que resulten del peritaje correspondiente.