Aseguran cinco tipos de droga en barbería de Oaxaca

Las autoridades detuvieron a un hombre dentro del establecimiento, quien fue presentado ante la instancia judicial encargada de resolver su situación legal

Un cateo efectuado en una barbería de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, permitió el aseguramiento de cinco tipos de sustancias y la detención de un hombre, quien quedó bajo prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones por su posible participación en actividades de narcomenudeo.

La intervención se realizó en un establecimiento de la colonia Gómez Sandoval, señalado por presuntamente funcionar como punto de almacenamiento y venta de droga bajo la apariencia de un negocio dedicado al corte de cabello.

Localizan cinco tipos de droga dentro de la barbería

Durante la inspección fueron encontradas bolsitas con hierba seca de características similares a la marihuana, así como 13 envoltorios con posible cristal, tres con aparente heroína y uno con piedra base. También se aseguró una sustancia pastosa de color café que podría corresponder a hachís.

En el establecimiento se localizaron además 17 pipas de cristal, un radio de comunicación, un teléfono celular y una libreta con anotaciones presuntamente relacionadas con la comercialización de sustancias.

Los indicios fueron embalados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para someterlos a los análisis periciales que permitan confirmar su composición y determinar su peso.

Operativo reunió a corporaciones estatales y federales

La diligencia fue ejecutada el 9 de septiembre mediante una orden judicial y estuvo encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Agencia Estatal de Investigaciones.

En el despliegue también participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia.

Las autoridades detuvieron a un hombre dentro del establecimiento, quien fue presentado ante la instancia judicial encargada de resolver su situación legal. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza el procedimiento.

Investigan posible red de distribución

La revisión del teléfono celular, el radio y la libreta asegurados podría aportar información sobre el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer si existen otras personas relacionadas con las actividades investigadas.

Hasta el momento, la identidad del detenido permanece reservada y no se ha informado de otras capturas vinculadas con el caso. La prisión preventiva tampoco representa una sentencia, debido a que el proceso judicial continúa y deberá respetarse la presunción de inocencia.