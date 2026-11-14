Aseguran centros de producción de narcóticos en Jalisco

Autoridades federales incautaron armamento, cartuchos e invernaderos de marihuana operados por un grupo delictivo en la entidad.

En el marco de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, cumplimentaron una Orden Técnica de Investigación en un inmueble ubicado en la localidad de La Tinajera, en el municipio de Degollado, Jalisco.

Durante el operativo en el sitio, operado por un grupo delictivo encabezado por Heraclio "N", alias "Tío Laco" e identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades aseguraron armamento, cartuchos, dos centros de producción de droga sintética y dos invernaderos de marihuana.

Aseguramiento de laboratorios y centros de producción

La maquinaria, herramientas y diversos artículos localizados en el predio eran utilizados para la elaboración de metanfetamina, así como para el procesamiento y extracción de alta pureza de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) a partir de la marihuana.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las indagatorias correspondientes, llevar a cabo las acciones periciales pertinentes y determinar la situación jurídica derivada del operativo.