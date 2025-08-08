Aseguran casi una tonelada de metanfetamina en Chiapas

Autoridades federales aseguraron 900 kg de droga sintética como metanfetamina y desmantelaron un narcolaboratorio en Palenque, Chiapas

Autoridades federales aseguraron aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en un operativo realizado en Palenque, Chiapas, donde además se desmanteló un posible laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo la dirección del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en Chiapas.

Durante el cateo a un inmueble, las autoridades no solo localizaron la droga, sino también reactores químicos, un arma de fuego, dos vehículos, sustancias no identificadas y alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, un químico corrosivo comúnmente utilizado en la fabricación de drogas sintéticas como la metanfetamina.

La presencia de estos elementos confirma la sospecha de que el sitio operaba como un laboratorio para la producción de estupefacientes.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones correspondientes. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas, aunque las autoridades no descartan emitir órdenes de aprehensión en los próximos días.

El operativo forma parte de una estrategia coordinada del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir el narcotráfico y desarticular centros de producción de drogas.