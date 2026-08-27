Aseguran casi un millón de pesos en efectivo en León

Policías estatales detuvieron a un hombre en León y aseguraron 966 mil 298 pesos en efectivo que transportaba en una camioneta

Un hombre fue detenido en León, Guanajuato, luego de que elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) aseguraran 966 mil 298 pesos en efectivo durante una intervención preventiva.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detectaron una camioneta Renault Duster modelo 2024, con placas de Guanajuato y vidrios polarizados, cuando circulaba por avenida Cerro Gordo, entre bulevar Casa de Piedra y bulevar Manuel J. Clouthier.

Durante la inspección realizada conforme a los protocolos correspondientes, los oficiales localizaron el dinero que transportaba el hombre identificado como Miguel Ángel.

Casi un millón de pesos en efectivo fueron asegurados durante una intervención preventiva de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato en León.

La actuación se realizó sobre avenida Cerro Gordo, donde integrantes estatales detectaron una camioneta Renault Duster y, conforme a… pic.twitter.com/jzdReVskrB — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) August 26, 2026 Dinero y vehículo quedan bajo investigación federal La autoridad estatal informó que, al momento de la intervención, no se contaba con elementos para establecer el origen y destino de los recursos. Por ello, la persona, el efectivo y la camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en León. La Secretaría de Seguridad y Paz precisó que corresponde a la autoridad federal y, en su caso, al Poder Judicial determinar la procedencia y legalidad del dinero, así como establecer si existe alguna relación con una conducta delictiva. La dependencia señaló que, desde el 26 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de julio de 2026, instituciones estatales de seguridad han puesto a disposición 13.3 millones de pesos en efectivo, además de 882 armas de fuego. La autoridad destacó que este tipo de intervenciones puede aportar información para nuevas líneas de investigación y, cuando se acredita una relación con actividades ilícitas, afectar los recursos y capacidades de operación de estructuras criminales. La Secretaría de Seguridad y Paz recordó que toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario. Para realizar denuncias anónimas se encuentra disponible el número 089.