Aseguran casi 4 millones de cigarrillos apócrifos en aduanas

Autoridades federales aseguraron aproximadamente 3 millones 854 mil 692 cigarrillos presuntamente apócrifos durante dos operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal de autoridades aduaneras.

Esta semana, en acciones coordinadas de @SEMAR_mx, @AduanasMx y @SSPCMexico, se aseguraron cerca de 3.9 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos, equivalentes a 15.6 toneladas, en el AICM y en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.



Los cargamentos, provenientes de… pic.twitter.com/LAeeGc9vS1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 5, 2026

En el AICM, los agentes detectaron un embarque procedente de Singapur que tenía como destino México y que había sido registrado ante las autoridades como un cargamento de bocinas.

Sin embargo, una inspección no intrusiva permitió identificar inconsistencias entre la mercancía transportada y la documentación presentada.

Al revisar el cargamento, las autoridades localizaron 191 mil 990 cajetillas, equivalentes a más de 3.8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos.

De acuerdo con las autoridades, este es el tercer embarque procedente de Singapur que ha sido detectado mediante un esquema similar.

También aseguran mercancía en Lázaro Cárdenas

En una segunda acción, personal de la Aduana de Lázaro Cárdenas identificó una importación proveniente de Hong Kong que había sido declarada como vasos de cristal.

El análisis de los documentos y las labores de inspección permitieron detectar otros 15 mil 692 cigarrillos presuntamente apócrifos.

Las autoridades indicaron que ambos aseguramientos fueron resultado de trabajos de inteligencia y análisis de riesgo que habían identificado posibles intentos para introducir productos de tabaco ilícitos al país.

Según las dependencias, estos cargamentos presuntamente buscaban evadir las disposiciones fiscales y aduaneras mediante declaraciones que no correspondían con la mercancía transportada.