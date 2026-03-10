Aseguran casi 2 toneladas de cocaína en costas de Acapulco

En el operativo participaron aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor de la Armada de México, que desplegaron labores de vigilancia

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron cerca de dos toneladas de cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, durante un operativo realizado en aguas del océano Pacífico. El decomiso ocurrió el pasado fin de semana y forma parte de las acciones contra el tráfico de drogas en rutas marítimas.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el cargamento estaba distribuido en 80 bultos que fueron localizados flotando en el mar a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco. Las autoridades indicaron que el hallazgo fue posible gracias a trabajos de inteligencia.

En el operativo participaron aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor de la Armada de México, que desplegaron labores de vigilancia y aseguramiento en la zona donde fue detectada la droga.

Localizan bultos de cocaína flotando en el océano Pacífico

El Gobierno federal difundió un video en el que se observan varios paquetes flotando en el mar sin que hubiera una embarcación cercana. Los elementos navales recuperaron los bultos y posteriormente trasladaron la droga a instalaciones oficiales para su resguardo y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

El aseguramiento se suma a otras acciones recientes contra el tráfico marítimo de drogas en el Pacífico mexicano.

Hace menos de tres semanas, la Armada de México interceptó en esa misma región un semisumergible que transportaba casi cuatro toneladas de cocaína, una modalidad que organizaciones criminales utilizan para intentar evadir la vigilancia en altamar.

Gobierno reporta decomisos en mares mexicanos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de redes sociales que durante los primeros meses del actual gobierno se han asegurado decenas de toneladas de droga en operativos marítimos.

De acuerdo con el funcionario, en los 17 meses de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum las autoridades han incautado más de 60 toneladas de droga en aguas mexicanas.

Las autoridades federales señalaron que los operativos en mar abierto se mantienen como parte de la estrategia para detectar rutas de transporte utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.