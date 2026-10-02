Aseguran cartuchos y vehículos blindados en Sinaloa

Elementos de seguridad inspeccionaron un inmueble tras recibir denuncias ciudadanas, localizando diversos indicios ilícitos.

Un importante aseguramiento de vehículos con blindaje artesanal, diverso material táctico y municiones fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la ejecución de una orden de cateo en un inmueble localizado en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Las acciones se derivaron de un reporte de la Policía Estatal Preventiva, cuyos elementos detectaron un predio tipo bodega en la colonia Las Golondrinas mientras realizaban recorridos de prevención en atención a una denuncia ciudadana. Desde el exterior del sitio, los agentes preventivos observaron un chaleco táctico, cargadores para armas de fuego y varios automotores, por lo que dieron aviso inmediato al Ministerio Público Federal (MPF).

Tras ser otorgada la orden judicial por un Juez de Control, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el respaldo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), procedieron al desahogo de la inspección en el lugar.

Durante la diligencia dentro del inmueble, las autoridades federales aseguraron 10 cargadores para arma de fuego, 95 cartuchos útiles de diversos calibres y un chaleco balístico. Asimismo, en el sitio fueron incautados ocho vehículos en total, de los cuales cuatro cuentan con blindaje artesanal y reporte de robo vigente.

Tanto el inmueble como todo el material táctico y los vehículos fueron puestos a disposición del MPF adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su delegación Sinaloa, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente por delitos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de lo que resulte contra quien o quienes sean responsables.