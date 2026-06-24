Aseguran cargamento de tepezcohuite; se dirigía a Gran Bretaña

Autoridades federales aseguraron de manera precautoria un cargamento de posible raíz de tepezcohuite en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la CDMX

Autoridades federales aseguraron de manera precautoria un cargamento de posible raíz de tepezcohuite en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de acciones de inspección y vigilancia.

El operativo fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Como resultado de acciones de inspección y vigilancia, la coordinación entre la ANAM y @SEMAR_mx permitió el aseguramiento precautorio de un embarque de posible raíz de tepezcohuite en la Aduana del AICM.



Estas acciones fortalecen los controles aduaneros y la gestión de… pic.twitter.com/FTnjYAZCgj — Aduanas de México (@AduanasMx) June 23, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, el embarque estaba conformado por 19 cajas que contenían aproximadamente 500 kilogramos de esta raíz, con destino a Gran Bretaña.

La detección se logró mediante la aplicación de procedimientos de revisión documental, inspección no intrusiva y verificación física de la mercancía.

Durante estas revisiones, las autoridades identificaron inconsistencias que derivaron en una inspección más detallada del cargamento.

Mercancía bajo resguardo

Tras el hallazgo, la mercancía quedó bajo aseguramiento precautorio en las instalaciones de la aduana del AICM, conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades no han detallado si el producto cuenta con permisos o certificaciones necesarias para su exportación.

La ANAM destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer los controles aduaneros, la gestión de riesgos y la seguridad en las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, reiteró que la coordinación con la SEMAR permite mejorar la detección de mercancías irregulares en los puntos de entrada y salida del país.