Aseguran cargamento de cocaína y fentanilo en Tijuana

El peso conjunto del cargamento fue de aproximadamente 249.65 kilogramos, aunque el aseguramiento fue reportado inicialmente como de 249 kilos

Autoridades federales aseguraron cerca de 250 kilogramos de presunta cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo de un tractocamión que pretendía cruzar por la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California.

El decomiso se realizó durante labores de inspección y vigilancia en el cruce fronterizo, donde también fue detenido el conductor de la unidad para determinar su posible responsabilidad en el traslado del cargamento.

Rayos X y un binomio canino detectaron la droga

El tractocamión fue sometido a una revisión con equipo de rayos X, mediante la cual se detectaron irregularidades en la estructura de la caja. Posteriormente, intervino el binomio canino “Chocolate”, que marcó la posible presencia de sustancias ilícitas.

Los agentes realizaron una inspección más detallada y encontraron un doble fondo debajo del piso de la caja del vehículo. Al desmontar parte de la estructura, localizaron 195 paquetes envueltos en plástico.

Las pruebas preliminares permitieron establecer que 184 paquetes contenían aproximadamente 237 kilogramos de presunta cocaína, mientras que otros 11 resguardaban alrededor de 12.65 kilogramos de presunto fentanilo.

El peso conjunto del cargamento fue de aproximadamente 249.65 kilogramos, aunque el aseguramiento fue reportado inicialmente como de 249 kilos.

Conductor queda bajo investigación federal

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y recibió la lectura de sus derechos. Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público junto con el tractocamión, los paquetes y las sustancias aseguradas.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento, su destino y la posible participación de otras personas.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del detenido, la empresa propietaria del vehículo ni el punto desde el cual comenzó el traslado. Tampoco se ha informado qué organización delictiva estaría relacionada con la droga.

Operativo reunió a cuatro corporaciones

En la acción participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El aseguramiento formó parte de las acciones de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y control implementadas en las operaciones de comercio exterior para detectar cargamentos ilícitos antes de que atraviesen los puntos fronterizos.

Las sustancias permanecerán bajo resguardo mientras se realizan los dictámenes químicos que deberán confirmar oficialmente su composición. Las autoridades tampoco han proporcionado una estimación sobre el valor económico del cargamento decomisado.