Aseguran cargamento de 54 mil litros de huachicol en Guanajuato

Un tractocamión con 54 mil litros de presunto combustible ilegal fue asegurado en Pénjamo; el conductor tenía dos mandamientos judiciales vigentes

Un cargamento de aproximadamente 54 mil litros de presunto combustible de procedencia ilegal fue asegurado por autoridades estatales y federales en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Durante el operativo también fue detenido el conductor de la unidad, quien no pudo presentar documentos para acreditar el origen del hidrocarburo.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal 90, en el tramo Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, donde elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaron labores de vigilancia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el vehículo era un tractocamión International, modelo 2013, acoplado a dos remolques tipo cisterna con capacidad para almacenar hasta 30 mil litros cada uno.

Conductor no acreditó la procedencia del combustible

Durante la revisión de la unidad, los agentes observaron que ambos contenedores se encontraban aproximadamente al 90 por ciento de su capacidad. A partir de esa inspección, calcularon que transportaban cerca de 54 mil litros de hidrocarburo.

Al solicitar la documentación correspondiente, el chofer no presentó los comprobantes necesarios para demostrar la procedencia legal del producto ni justificar su traslado, por lo que fue detenido.

El hombre fue identificado como Marco Antonio “N”, de 39 años, con domicilio en Irapuato, Guanajuato.

Detectan dos mandamientos judiciales contra el detenido

Durante la verificación de sus datos personales en los sistemas institucionales, las autoridades encontraron dos mandamientos judiciales vigentes relacionados con el conductor.

De acuerdo con el reporte oficial, estas órdenes fueron emitidas por autoridades de los estados de Puebla y Chiapas. Sin embargo, no se detallaron los delitos por los que fueron solicitadas.

Tras el hallazgo, la información fue comunicada a las instancias correspondientes para realizar las verificaciones y procedimientos legales necesarios.