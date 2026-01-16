Aseguran bodega con más de 12 toneladas de químicos en Guerrero

Afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles

Autoridades mexicanas aseguraron e inhabilitaron una bodega con casi 25,000 litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas, además de un campamento en Guerrero, los cuales eran empleados para la producción de drogas sintéticas.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) de México, que localizó la bodega y el campamento, lo que aseguró, “afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”.

En un comunicado aparte, la SSPC detalló que el aseguramiento ocurrió en dos acciones diferentes, durante un recorrido terrestre en el que se localizó la bodega con aproximadamente 24,920 litros y 12,200 kilos de sustancias químicas, “mismos que fueron inhabilitados en el sitio”.

Posteriormente, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino donde se encontraron vehículos, así como armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

En los operativos, además de personal de la SSPC y la Semar, participaron agentes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.