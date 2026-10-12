Aseguran auto con droga y cartuchos en Barrancos, Sinaloa

La Policía Estatal halló un vehículo encendido con más de 2 kilos de marihuana, 116 cigarrillos y cargadores para arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, adscritos a la Policía Estatal Preventiva y en estrecha coordinación con el Grupo Interinstitucional, llevaron a cabo el aseguramiento de un automóvil que contenía diversos indicios ilícitos, cartuchos útiles y presunta droga en el sector Barrancos, ubicado en Culiacán.

Los hechos se registraron durante los recorridos habituales de vigilancia y prevención, momento en el cual los uniformados detectaron un automóvil tipo sedán que se encontraba en aparente estado de abandono, pero con el motor encendido.

Al aproximarse para llevar a cabo una inspección preventiva de la unidad, los agentes visualizaron distintos objetos prohibidos en su interior, procediendo de inmediato con el aseguramiento del material.

Tras la revisión exhaustiva del automóvil, las autoridades contabilizaron dos cargadores diseñados para arma larga de calibre 5.56 mm, 60 cartuchos útiles de calibre 5.56 mm, dos kilogramos con 405 gramos de hierba con las características propias de la marihuana, 116 cigarrillos elaborados con presunta marihuana, arrojando un peso aproximado de 232 gramos.

Tanto la unidad automotriz como la totalidad de los objetos y sustancias aseguradas quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente para dar inicio a las investigaciones y diligencias de ley.

Con este tipo de intervenciones, tanto el Gobierno de México como la administración estatal refrendaron su firme compromiso de fortalecer la seguridad y proteger la tranquilidad de la sociedad sinaloense, reiterando a la ciudadanía la disposición de las líneas telefónicas 9-1-1 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.