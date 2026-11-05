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Aseguran arsenal y cinco vehículos durante operativos en Sinaloa

Por: Ángeles Núñez

04 Noviembre 2026, 11:12

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Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y FGR aseguraron 15 armas largas, mil 681 cartuchos y equipo táctico en Caminaguato y El Tepuche

Aseguran arsenal y cinco vehículos durante operativos en Sinaloa

Dos operativos de seguridad realizados en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, en Sinaloa, permitieron el aseguramiento de cinco vehículos, 15 armas largas, cargadores, cartuchos, marihuana y equipo táctico y de comunicación.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en la entidad.

¿Qué aseguraron en los operativos de Sinaloa?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante las intervenciones fueron decomisados los siguientes objetos:

  • Cinco vehículos.
  • 15 armas largas.
  • 30 cargadores.
  • Mil 681 cartuchos de diferentes calibres.
  • Marihuana.
  • Equipo táctico.
  • Equipo de comunicación.

El valor estimado de los bienes asegurados supera los 6.1 millones de pesos, cantidad que, según las instituciones participantes, representa una afectación económica para los grupos delictivos.

Buscan reducir la capacidad operativa de grupos criminales

Las autoridades señalaron que estos decomisos contribuyen a retirar armamento de circulación y disminuir los recursos materiales disponibles para las organizaciones criminales.

Asimismo, indicaron que mantendrán los operativos coordinados en Sinaloa para debilitar a los grupos delictivos y avanzar en las acciones orientadas a recuperar la seguridad y pacificar la entidad.

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