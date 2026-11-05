Aseguran arsenal y cinco vehículos durante operativos en Sinaloa

Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y FGR aseguraron 15 armas largas, mil 681 cartuchos y equipo táctico en Caminaguato y El Tepuche

Dos operativos de seguridad realizados en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, en Sinaloa, permitieron el aseguramiento de cinco vehículos, 15 armas largas, cargadores, cartuchos, marihuana y equipo táctico y de comunicación.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en la entidad.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, realizaron dos operativos en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, donde aseguraron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores, 1,681 cartuchos de diferentes calibres, marihuana, equipo táctico y de comunicación. Estos aseguramientos representan una afectación económica de más de 6.1 millones de pesos para los grupos delictivos y permiten reducir su capacidad operativa. Mantenemos las acciones coordinadas en la entidad para retirar armamento de circulación, debilitar a las organizaciones criminales y avanzar en la pacificación de Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 4, 2026 ¿Qué aseguraron en los operativos de Sinaloa? De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante las intervenciones fueron decomisados los siguientes objetos: Cinco vehículos.

15 armas largas.

30 cargadores.

Mil 681 cartuchos de diferentes calibres.

Marihuana.

Equipo táctico.

Equipo de comunicación. El valor estimado de los bienes asegurados supera los 6.1 millones de pesos, cantidad que, según las instituciones participantes, representa una afectación económica para los grupos delictivos. Buscan reducir la capacidad operativa de grupos criminales Las autoridades señalaron que estos decomisos contribuyen a retirar armamento de circulación y disminuir los recursos materiales disponibles para las organizaciones criminales. Asimismo, indicaron que mantendrán los operativos coordinados en Sinaloa para debilitar a los grupos delictivos y avanzar en las acciones orientadas a recuperar la seguridad y pacificar la entidad.