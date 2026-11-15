Aseguran armas y sustancias ilícitas tras operativo en Sinaloa

El personal detectó a un hombre armado que salía de un domicilio a bordo de un automóvil Nissan March antes de darle alcance.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y en coordinación con el Grupo Interinstitucional, lograron la detención de un civil durante labores de prevención y seguridad en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Las acciones operativas se desencadenaron cuando el personal del GOES detectó a un hombre armado que salía de un domicilio para abordar un vehículo, por lo que, tras darle seguimiento y darle alcance, los uniformados procedieron a realizar una revisión exhaustiva que permitió asegurar un importante cargamento de armamento y sustancias ilícitas.

Decomiso de armamento y sustancias ilícitas

Durante el operativo se detuvo a un civil y se aseguró un fusil calibre 7.62x39 mm, seis cargadores para el mismo calibre, 180 cartuchos útiles, 200 dosis de presunto cristal con un peso aproximado de 66 gramos, 300 cigarros confeccionados de presunta marihuana con un peso aproximado de 2 kilos con 600 gramos y un vehículo marca Nissan, línea March, de color azul.

Puesta a disposición y canales de denuncia

Tanto el sujeto detenido como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones y diligencias de ley correspondientes.

Ante estos hechos, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reiteraron su compromiso por fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir las expresiones delictivas y salvaguardar la tranquilidad de las familias sinaloenses, recordando a la ciudadanía la importancia de utilizar la línea de emergencia 9-1-1 y el 089 para realizar denuncias anónimas.