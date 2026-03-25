Aseguran armas y explosivo en operativo militar en Chihuahua

Elementos del Ejército y Guardia Nacional decomisaron armamento y un vehículo en Moris durante patrullajes de vigilancia

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron un aseguramiento de armamento y equipo táctico en el municipio de Moris, Chihuahua, como parte de operativos de vigilancia coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la acción fue llevada a cabo el pasado 21 de marzo durante recorridos de reconocimiento en la zona.

Decomiso de armamento y equipo

Durante el operativo, las fuerzas federales localizaron y aseguraron:

Cuatro armas largas

Una granada

15 cargadores

490 cartuchos útiles

Un vehículo

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones correspondientes y de realizar los peritajes necesarios.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para reforzar la seguridad en la entidad y contribuir a mantener el orden público.

Asimismo, la dependencia destacó que los operativos se realizaron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

Las autoridades reiteraron que este tipo de patrullajes continuarán en distintas regiones de Chihuahua con el objetivo de inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.