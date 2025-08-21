Aseguran armas y 800 cigarros de marihuana en penal Culiacán

En penal de Culiacán aseguran armas, cargadores, celulares y 800 cigarrillos de marihuana, algunos con la leyenda 'Padrinos Mágicos'

Durante un operativo reciente en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, autoridades aseguraron armas, cargadores, celulares y diversos objetos ilícitos, entre ellos cigarrillos de marihuana y de sabores especiales. Algunos de estos productos llevaban la curiosa leyenda “Padrinos Mágicos”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) informó que el hallazgo se dio tras una revisión en los módulos 8 y 21, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y seguridad perimetral proporcionada por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Entre lo asegurado se encontraron 10 armas cortas con sus cargadores, tres armas largas, nueve cargadores adicionales y 30 cartuchos para armas cortas.

En cuanto a los objetos considerados ilícitos, se incautaron 800 cigarrillos de marihuana, 600 cajetillas de tabaco marca Marlboro y 80 paquetes de cigarrillos de sabores, conocidos como “Green Cherry”. También se localizaron botellas de licor y otros artículos prohibidos dentro del penal.