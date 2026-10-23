Aseguran armas largas, granadas y droga en Culiacán

La intervención de fuerzas especiales permitió la captura de cuatro hombres que intentaron huir al notar la presencia de los oficiales.

Un fuerte cargamento de armas de fuego de alto poder, municiones, granadas y diversas dosis de estupefacientes fue asegurado en la colonia Lomas del Sol, en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo que derivó en la detención de cuatro hombres.

La acción policial se concretó tras una denuncia anónima realizada al número 089, la cual alertó a las corporaciones sobre la presencia de personas armadas en un inmueble de la zona.

Al arribar al sitio, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detectaron un vehículo del cual descendieron varios sujetos que intentaron huir a pie, siendo alcanzados y sometidos metros más adelante gracias al despliegue operativo.

Desglose de lo asegurado

Durante la inspección a los sospechosos y al vehículo interceptado, las autoridades decomisaron cuatro armas largas, entre ellas un fusil calibre 5.56x45 mm, un fusil M70 calibre 7.62x39 mm y dos carabinas calibre 5.56x45 mm, además de dos granadas calibre 40 mm.

También 25 cargadores para arma larga, 210 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 540 cartuchos calibre 5.56x45 mm y 588 cartuchos eslabonados del mismo calibre, 50 pastillas de presunto fentanilo con un peso aproximado de 12 gramos y 200 dosis de presunta cocaína con un peso aproximado de 113 gramos y, además, cuatro chalecos tácticos provistos con placas balísticas y un vehículo automotor.

Tanto los cuatro detenidos como el arsenal y los narcóticos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación. Las autoridades estatales y federales reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer uso de las líneas 9-1-1 y 089 para el reporte de emergencias y denuncias de carácter anónimo.