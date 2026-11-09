Aseguran a un cachorro de león africano en Aguascalientes

Tras la intervención policial, el león quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Un cachorro de león africano que se asomaba por la ventanilla de una camioneta en movimiento llamó la atención de vecinos y automovilistas al norte de la ciudad de Aguascalientes. El aviso a la Policía Municipal llevó a la detención de tres hombres que, durante la revisión, no presentaron documentos para acreditar la procedencia legal del animal.

Interceptan la camioneta en Bosques del Prado Norte

Agentes del Grupo Motorizado Centauro localizaron la camioneta, una Ford F-150 roja de doble cabina, sobre la calle Sierra de la Canela, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte. Dentro del vehículo viajaba el felino, de aproximadamente ocho meses de edad.

Los ocupantes fueron identificados como Marcos 'N', de 29 años, José 'N', de 22, e Ian 'N', de 21. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá determinar si existe alguna responsabilidad por la posesión y el traslado del ejemplar.

El cachorro queda bajo resguardo de la Profepa

Tras la intervención policial, el león quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En las imágenes difundidas del caso, el cachorro aparece asomado por la ventanilla y, en otra toma, sentado sobre el pasto con collar y correa.

Hasta el 8 de noviembre seguían pendientes de confirmación pública los resultados de una valoración veterinaria y el destino definitivo del animal. También faltaba esclarecer cómo fue adquirido y adónde lo llevaban cuando la policía interceptó la camioneta.

¿Qué exige la ley para acreditar el origen del animal?

La Ley General de Vida Silvestre establece que la procedencia legal de un ejemplar fuera de su hábitat puede acreditarse, según corresponda, mediante un marcaje, una factura o una nota de remisión. La ley también regula el traslado de animales silvestres vivos y prevé excepciones a la autorización de traslado sujetas a requisitos específicos.