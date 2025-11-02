Aseguran a ocho hombres y 250,000 litros de huachicol en Veracruz

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, incluidas 12 pipas y un inmueble utilizado como empresa fachada

Elementos de diversas fuerzas federales detuvieron este sábado a ocho personas y aseguraron 250,000 litros de combustible en un operativo desplegado en Perote, Veracruz.

Esta acción se llevó a cabo en una empresa de manejo de residuos que era utilizada como fachada para almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.

Durante la revisión, se aseguraron 12 pipas de diferentes capacidades, así como un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará la situación legal de cada uno de los presuntos delincuentes.

En este despliegue particiaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos.