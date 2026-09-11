Aseguran a mono araña en malas condiciones en Michoacán

La Profepa y fuerzas de seguridad aseguraron un ejemplar en la comunidad de Nueva Italia que permanecía atado dentro de un automóvil particular.

En una operación conjunta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lograron el aseguramiento de un ejemplar de mono araña en la localidad de Nueva Italia, perteneciente al municipio de Múgica.

De acuerdo con el reporte oficial, el primate, de aproximadamente cinco años de edad, se encontraba bajo condiciones inadecuadas para su bienestar, sujeto con un collar y un lazo al asiento de un automóvil. Tras la valoración preliminar, los inspectores detectaron que el animal presentaba signos de alopecia debido al cautiverio y al maltrato.

Marco legal y traslado a un centro de conservación

La intervención se sustentó en la Ley General de Vida Silvestre, normativa que prohíbe el aprovechamiento extractivo y la posesión de primates con fines comerciales o de mascotismo en el país. Por ello, las autoridades procedieron al resguardo inmediato del espécimen.

Para garantizar su recuperación, el mono araña fue trasladado a las instalaciones de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde recibirá atención médica y veterinaria especializada. La dependencia federal recordó que la tenencia ilegal de fauna silvestre constituye un delito sancionado con multas y prisión, y exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos por sus canales oficiales.